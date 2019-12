Bologna – Atalanta : La decisione di Mihajlovic sulla propria presenza in campo

La partita di oggi è da considerarsi fondamentale per definire al meglio gli obiettivi stagionali. È per questo che Sinisa Mihajlovic, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,con ogni probabilità dovrebbe essere in panchina e guidare i suoi direttamente dal campo per quella che risulta essere la seconda partita consecutiva dopo quella contro il Milan.È la prima volta che accade in stagione e questo non può che essere un dato sicuramente positivo visto le difficoltà extracalcistiche che hanno coinvolto il tecnico, simbolo di tenacia e coraggio.

Buone notizie dunque in vista di un match tanto importante quanto impegnativo. Una presenza importante che conferisce alla squadra maggiore sicurezza e che potrebbe rivelarsi decisiva