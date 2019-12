Bologna – Atalanta : Ilicic lavora ancora a parte

Un’assenza importante che potrebbe rivelarsi decisiva quella di, attaccante sloveno dell’, che come riportato dal sito ufficiale della società bergamasca è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio procuratosi nella partita di sabato scorso contro il

Per lui lavoro differenziato con qualche giro di campo.

La squadra si e invece divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i reduci dalla Champions League, allenamento normale per gli altri.