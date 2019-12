Diramata la lista dei convocati per la sfida di domani all’Atalanta. Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Krejci, Dijks e Soriano, per il resto non ci sono particolari defezioni con Medel che rientra dalla squalifica.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Danilo, Denswil, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.