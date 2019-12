Bologna – Atalanta: diversi big assenti in casa neroazzurra

Novità importanti per la partita che vede di fronte Bologna e Atalanta. I rossoblu, con assenze pesanti in difesa, affrontano un’Atalanta segnata dagli infortuni e dalle fatiche di coppa. I neroazzurri infatti non potranno contare sul Papu Gomez, uomo simbolo e protagonista in settimana dell’impresa in Ucraina.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Per lui una forte confusione alla caviglia destra che ha convinto Gasperini a non rischiarlo. Un’assenza molto pesante che va a sommarsi a quelle di Zapata e Ilicic, quest’ultimo sembrava di fatto recuperato dopo l’infortunio rimediato contro il Verona ma nei giorni precedenti alla partita ha accusato dei fastidì che lo terranno fuori anche oggi. Discorso diverso per Zapata, per il colombiano slittano infatti i tempi del rientro, il 2019 sembra essere finito per lui.