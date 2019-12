Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, sarà Davide Massa ad arbitrare la partita in programma al Dall’Ara per la sedicesima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Atalanta. Match che si disputerà domenica 15 dicembre alle ore 15:00.

Liberti e Vecchi saranno invece gli assistenti, con Sacchi come quarto uomo.

Al VAR Meli e Nasca.