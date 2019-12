Bologna-Atalanta, al via la prevendita

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica l’avvio della prevendita per il match tra Bologna e Atalanta. La sfida è in programma per domenica 15 dicembre alle ore 15. La vendita libera aprirà solo venerdì 6, fino a domani i biglietti saranno acquistabili dagli abbonati, mentre fino a giovedì la vendita sarà limitata ai possessori di Fidelity Card.

Sarà inoltre attiva la promozione universitari. Gli studenti Alma Mater avranno la possibilità di acquistare biglietti di distinti al prezzo di 15 euro, sia in prevendita che allo stadio. Per l’acquisto e l’ingresso allo stadio, sarà necessario presentare il badge universitario.

Il Bologna comunica inoltre che sino a quando l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive non si sarà espresso sulla gara, i residenti nella regione Lombardia potranno acquistare unicamente biglietti del settore Ospiti, solo se in possesso della Fidelity Card dell’Atalanta.