Bologna aspetta il vero Dijks

Dopo il pareggio di Verona con l’Hellas, il Bologna ospita questa sera la Spal per la 2^ giornata di Serie A. Come al Bentegodi, Mihajlovic schiererà ovviamente titolare Mitchell Dijks, che è chiamato al riscatto. Il terzino olandese non ha infatti debuttato nel migliore dei modi nella sua seconda stagione in Italia. L’infortunio muscolare durante il ritiro estivo ne ha un po’ condizionato la preparazione: il ragazzo non è sicuramente ancora al meglio dal punto di vista fisico.

Contro la Spal questa sera si troverà di fronte probabilmente D’Alessandro, un avversario molto veloce ma di certo meno fisico rispetto a lui. Dijks deve dimostrare di essere l’arma in più su quella fascia, colui che permette a Mihajlovic di giocare con questo atipico 4-2-3-1. Bologna aspetta il vero “Trattore”.