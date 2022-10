Bologna, Arnautovic si gestisce per Monza

'Marko Arnautovic si gestisce come può. Ieri l’austriaco non si è visto, per lui allenamento a parte, un po’ di palestra al massimo per evitare eccessivi pesi eccessivi alla schiena' scrive il Cor Sport.

L'austriaco si gestisce per non sovraccaricare la schiena e arrivare al meglio per la sfida di lunedì contro il Monza. Per lui ci sarà un graduale aumento dei carichi di lavoro nel corso della settimana. Ieri non sono state fatte prove di formazione ma Motta, dopo aver impostato un macro sistema tattico, sta cercando di lavorare sui dettagli e sulla definizione dei ruoli. Nella partitella al Galli c'erano due gruppi, difensori e attaccanti, più un terzo di soli centrocampisti, i quali erano impegnati su un lavoro di gestione del pallone.