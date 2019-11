Bologna, aperta la prevendita per la sfida con il Milan

Comincia oggi la prevendita dei biglietti per Bologna-Milan in programma domenica 8 dicembre alle 20:45, a riportarlo è il club rossoblu sul proprio sito. I giorni di oggi e domani sono riservati agli abbonati 2019/20 che possono acquistare per altre persone (non abbonate) a prezzi scontati. I giorni di 23/11 e 24/11 sono riservati ai possessori di Fidelity Card Siamo Rossoblù che possono acquistare unicamente la Curva S.Luca ad un prezzo scontato. Aprirà solo il 25/12 la vendita libera a tutto il pubblico. Il club informa anche che i biglietti di Curva Ospiti avranno un prezzo di 25€.