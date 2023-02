Bologna – Ancora incerti i tempi di recupero di Arnautovic: Monza o Samp per il ritorno

L'attaccante austriaco continua il lavoro differenziato a Casteldebole dopo l'infortunio rimediato al collo del piede contro la Roma e una data certa per vederlo in campo ancora non c'è. L'allenatore non sa ancora quando Marko potrà tornare pienamente in gruppo 'non è disponibile, valuteremo quando farlo rientrare' le parole di Motta e oltre al recupero dall'infortunio ci vorrà anche un po' di tempo per recuperare la piena forma fisica. Arnautovic potrebbe gradualmente rientrare in gruppo settimana prossima in vista della partita interna con il Monza, ma per vederlo titolare in campo c'è il rischio di dover aspettare una ulteriore settimana e andare direttamente alla trasferta di Genova contro la Sampdoria.