Bologna ancora aggrappato a Palacio

Alla fine la sosta non ha poi dato i suoi frutti in termini di infermeria. Al momento il solo Takehiro Tomiyasu è rientrato in gruppo dopo l’infortunio muscolare, per tutti gli altri ancora terapie o differenziato. Non solo, si è aggiunto anche l’infortunio di Santander.

Il paraguaiano dovrebbe stare fuori circa tre-quattro settimane per una lesione muscolare, rischia di saltare Parma, Napoli e Milan in campionato, in mezzo l’Udinese in Coppa Italia, di fatto, con Destro ancora alle prese con la corsa a bordo campo, il Bologna è ancorato al rendimento e alla stoffa di Rodrigo Palacio. Rossoblù dunque ancora in emergenza, oltre agli squalificati Bani e Danilo, anche Soriano, Dijks e appunto Destro rischiano di saltare il Parma, partita in cui dovranno arrivare punti importanti in classifica.