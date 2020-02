La grande vittoria a Roma ha lasciato il segno. Mihajlovic ha quindi concesso ben due giorni di riposo al suo Bologna, domenica e lunedì.

Come riporta il sito ufficiale del club, dunque, niente allenamento oggi. Il Bologna tornerà in campo a Casteldebole domani alle ore 14: per l’occasione, le porte del centro sportivo saranno aperte al pubblico.