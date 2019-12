Bologna, anche la Primavera ospita l’Atalanta

L’obiettivo è continuare la striscia positiva in casa per i giovani rossoblu di Troise. L’appuntamento è per domani mattina al Biavati, ore 10:00 sempre per Bologna-Atalanta, ma stavolta in salsa primavera. I rossoblu reduci dal ko di Pescara vogliono tornare a vincere per continuare la striscia di successi in casa.

Dall’altra parte del campo arriva però una vera corazzata. La Dea è infatti imbattuta in campionato, con 10 vittorie e 1 pareggio in 11 incontri disputati. Solo la Roma è stata capace di togliere punti ai nerazzurri. Da tenere d’occhio in casa Atalanta il duo Colley-Piccoli. Il primo è infatti il capocannoniere del campionato a quota 9, mentre il secondo ne ha già messi a referto 5 quest’anno. Bologna che invece in avanti farà affidamento su Juwara, attualmente secondo nella classifica marcatori con 7 gol siglati.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia. A riportarlo è il sito ufficiale del Bologna.