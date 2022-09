Bologna, anche Diop convocato nell’Italia

Saer Diop , difensore classe 2005 della Primavera e dell’Under 18 del Bologna, è stato convocato dal tecnico della Nazionale Under 18 Daniele Franceschini per una doppia amichevole contro i pari età della Serbia.

Dopo l’esordio in campionato di domenica sul campo del Napoli con la formazione rossoblù allenata da Della Rocca, quindi, Diop si unirà ai compagni al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, per poi trasferirsi a L’Aquila martedì. Nel capoluogo abruzzese gli azzurrini giocheranno allo stadio Gran Sasso d’Italia, con la prima sfida contro i serbi che si disputerà mercoledì alle ore 17 (diretta su Rai Sport), mentre il secondo e ultimo incontro andrà in scena il sabato successivo alle ore 14.30.