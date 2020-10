Bologna, altro infortunio: le condizioni di De Silvestri

Il via alla rimonta del Sassuolo nasce poco dopo l’infortunio al ginocchio di Lorenzo De Silvestri. Con il terzino destro a bordo campo per le cure, contrasto di gioco con Djuricic, i neroverdi hanno sfondato da quella parte trovando il 3-2 che ha dato vita al quarto d’ora che ha ribaltato il risultato. Per De Silvestri contusione al ginocchio

‘Lorenzo De Silvestri è stato sostituito nel secondo tempo a causa di una contusione al ginocchio sinistro, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni’, si legge nel comunicato del club.