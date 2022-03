Bologna – Altro caso Covid nel gruppo squadra

Nuova positività nel gruppo squadra

Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha comunicato una seconda positività al Covid dopo quella di qualche giorno fa, probabilmente relativa a Marko Arnautovic assente oggi . Il club non ha rilasciato il nome, si possono fare delle ipotesi, e gli indizi potrebbero portare a Kevin Bonifazi che ha saltato il match odierno perché raffreddato.

'Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali'.