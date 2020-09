Altri tre giocatori del Bologna sono stati convocati in nazionale in vista della pausa di campionato a ottobre.

Musa Barrow e Musa Juwara sono stati selezionati dal Gambia che giocherà contro il Congo il 9/10 e con la Guinea il 13/10, i match si disputeranno in Portogallo. Federico Santander sarà invece con il Paraguay che affronterà l’8/10 in casa il Perù e il 13/10 in trasferta il Venezuela per le qualificazioni ai Mondiali.