Bologna, altra buona notizia: Dominguez ci sarà con la Samp

L'argentino di nuovo a disposizione

Altra buona notizia in casa Bologna in vista della partita di lunedì 11 aprile con la Sampdoria. Nella seduta odierna, Nico Dominguez è rientrato definitivamente in gruppo, significa che tornerà a disposizione tra i convocati contro i blucerchiati. Dopo l'operazione alla spalla di qualche mese fa, Nico è riuscito ad anticipare il rientro in campo.

'Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra dopo il pareggio del Meazza - recita il comunicato del Bologna - Lavoro di scarico per i titolari di ieri sera, seduta in campo per gli altri. Nicolas Dominguez si è allenato regolarmente con i compagni, terapie per Lorenzo De Silvestri, allenamento differenziato per Michael Kingsley'.