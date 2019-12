Bologna, allenamento sotto gli occhi di Miha

Sono ricominciati oggi gli allenamenti in casa Bologna. Sotto gli occhi di Sinisa Mihajlovic, i rossoblu hanno iniziato la preparazione in vista del match di domenica sera contro il Milan. Lavoro differenziato per Mattia Bani, Blerim Dzemaili e Roberto Soriano. A riposo invece Ladislav Krejci a seguito della contusione al ginocchio rimediata nella sfida di ieri contro l’Udinese.

Il club comunica inoltre che Mitchell Dijks è stato sottoposto ad un consulto medico specialistico in Olanda. Gli esami hanno evidenziato la necessità di ulteriori 2-3 mesi di stop a seguito della gravità delle lesioni riportate dopo il trauma al secondo dito del piede destro. A riportarlo è il club sul proprio sito ufficiale.