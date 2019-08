Bologna, allenamento mattutino verso la Spal

Il Bologna esordisce con un pareggio a Verona contro l’Hellas. Questa mattina, a poche ore dal debutto in campionato, i rossoblu sono scesi in campo a Casteldebole: solo scarico per chi ha giocato, lavoro più intenso invece per tutti gli altri. La squadra di Mihajlovic sta già preparando il derby al Dall’Ara di venerdì sera contro la Spal. Dopo la seduta, non ci sono novità dall’infermeria.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso #BFCSpal di venerdì: seduta di scarico in palestra per i titolari di Verona, lavoro più intenso con partitella a metà campo per tutti gli altri”.