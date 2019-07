Bologna, allenamento mattutino dopo lo Schalke 04

Il Bologna ha vendicato alla grande la prima sconfitta con il Colonia superando per 3-2 lo Schalke 04. Guidati da Palacio, i rossoblu sono apparsi decisamente più pimpanti e concentrati. Non è però ancora finito il ritiro austriaco per i felsinei, che questa mattina sono tornati al campo per allenarsi. Seduta defaticante per chi ha giocato ieri. Nessuna novità dall’infermeria.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Il giorno dopo la vittoria sullo Schalke la squadra è tornata al lavoro al campo di Neustift: seduta defaticante per i titolari di ieri, allenamento atletico e partitella a campo ridotto per tutti gli altri”.