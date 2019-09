Bologna, allenamento mattutino a Casteldebole

Nonostante la pausa per le nazionali, il Bologna continua ad allenarsi. Anche senza i nazionali, i ragazzi di Mihajlovic lavorano a Casteldebole in preparazione alla trasferta di Brescia. In mattinata, nessuna novità dall’infermeria.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“A Casteldebole proseguono gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Brescia. Anche questa mattina i rossoblù hanno svolto un lavoro atletico, quindi una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo, in assenza dei Nazionali”.