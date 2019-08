Bologna, allenamento e partenza per la Germania

Altra giornata di allenamento per il Bologna, ma non solo. I rossoblu scenderanno infatti in campo a Neustift per l’ultima volta, e lo faranno alle ore 11 di questa mattina. Poi il pranzo, e l’addio all’Austria. I felsinei si trasferiranno infatti in Germania, precisamente ad Augsburg, dove domani alle ore 15.30 giocheranno la loro terza amichevole del ritiro. Con loro ci sarà anche il presidente Saputo, che raggiungerà la squadra in serata.

Il comunicato ufficiale del Bologna

