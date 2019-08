Bologna, allenamento differenziato per Schouten e Dzemaili

Terminate le amichevoli, il Bologna inizia a fare sul serio. La prima gara ufficiale è prevista per domenica sera: alle ore 20.45 i rossoblu sfideranno il Pisa per il terzo turno di Coppa Italia. La squadra si è allenata oggi pomeriggio a porte chiuse e Casteldebole in preparazione al match. Le uniche notizie dall’infermeria riguardano il centrocampo: lavoro ancora differenziato per Dzemaili e Schouten. Nessuno dei due dovrebbe essere titolare domenica.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Lo staff di Mister Mihajlovic sta ultimando la preparazione al debutto stagionale: questo pomeriggio a Casteldebole la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche con prove di calci da fermo. Seduta differenziata per Jerdy Schouten e Blerim Dzemaili”.