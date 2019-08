Bologna, allenamento a porte chiuse

Dopo il pareggio di Verona, il Bologna è testa e gambe sulla seconda gara di campionato. Domani sera, ad aprire la giornata di Serie A, c’è proprio il derby emiliano al Dall’Ara con la Spal. L’ultimo allenamento in vista dei ferraresi è in programma oggi a Casteldebole a porte chiuse. La conferenza stampa è prevista per le ore 12.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, vigilia di #BFCSpal, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo saranno a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 12 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.