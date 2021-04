Bologna, al via la eSerie A Tim di eFootball PES2021

Inizia oggi il cammino dei rossoblù su eFootball PES2021

" Oggi tocca al Bologna Fc 1909 eSports Facile Ristrutturare giocare nel Gruppo C della eSerie A TIM | eFootball PES2021.Patrizio Ironpatt Poliandri e Lorenzo LollovispaccaCapelli sono i players chiamati a difendere i colori rossoblù nella competizione che, in questa prima fase, li vedrà opposti ai team di Genoa eSports, Cagliari calcio eSports e Sassuolo eSports. A partire dalle 15,30 collegati ai canali twich o youtube ufficiali della eSerie A Tim e segui in diretta tutte le partite dei rossoblù impegnati nel Gruppo C della competizione.