Bologna – Al via da sabato 12 giugno il Dall’Ara Stadium Tour

Tutte le informazioni per il Dall'Ara Stadium Tour

Le visite del Dall'Ara Stadium Tour si svolgeranno tutti i sabato pomeriggio e prenderanno il via dall'Antistadio attraverso la "Galleria del Tempo", il lungo tunnel che porta all'interno del Dall'Ara e che ripercorre con immagini e testi i 111 anni di storia del Bologna stagione per stagione. I visitatori avranno la possibilità di affrontare un vero e proprio viaggio nella memoria prima di immergersi nell'atmosfera magica del Dall'Ara del quale scopriranno tutte le aree solitamente adibite agli addetti ai lavori. Per tutte le informazioni, le tariffe, per conoscere le date, gli orari e per prenotare visita il sito ufficiale del Bologna.