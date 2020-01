Bologna, al giro di boa è Tomiyasu il nuovo acquisto che ha convinto di più

Arrivato in estate dal Sint Truiden per 9 milioni di euro, Takehiro Tomiyasu è probabilmente l’acquisto che più ha convinto l’ambiente rossoblu. In estate il Bologna si è mosso molto sul mercato per regalare a Mihajlovic una rosa competitiva che potesse lottare quantomeno per la colonna di sinistra. Finora, è proprio il difensore giapponese – tra gli ultimi profili arrivato dal mercato – ad aver dato i riscontri più positivi.

Buttato in campo fin dalla prima giornata al Bentegodi contro l’Hellas Verona, Tomiyasu ha subito dimostrato grande professionalità ed abnegazione. Arrivato come centrale, il tecnico serbo ha preferito schierarlo come terzino destro: non è praticamente più stato spostato da lì, salvo necessità. Il classe 1998 ha quindi collezionato 14 presenze alla sua prima stagione in Serie A: appena 5 assenze nei suoi primi 6 mesi in Emilia, tutte per infortunio al bicipite femorale. Domani, un girone dopo, sarà ovviamente in campo, titolare sulla corsia di destra nella linea a 4 di difesa. Su di lui ci sono già sirene tedesche e inglesi, ma ‘Tomi’ per ora non va da nessuna parte: Bologna si è già innamorata di lui.