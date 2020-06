Il ritorno al Dall’Ara 111 giorni dopo Bologna-Udinese. Gli uomini di Mihajlovic hanno svolto una partitella in famiglia allo stadio per riprendere confidenza e riferimenti con il campo di casa in vista del match del 22 giugno con la Juventus.

Tutti disponibili nell’11 contro 11 agli ordini di Mihajlovic, per la cronaca sono andati a segno Musa Barrow su calcio di rigore e Federico Santander su punizione diretta.

Le immagini.