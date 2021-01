Carlino – Da Torino a Torino, un anno fa Mihajlovic per il record di Malesani

Un anno fa, di questi tempi, il Bologna chiudeva l’ultima gara del suo girone d’andata a Torino contro il Toro, partita poi persa per 1-0. In caso di vittoria, Mihajlovic avrebbe superato il record di punti ottenuti nella prima metà di campionato, che rimane ancora di Malesani a quota 25.

Quest’anno la situazione è l’esatto opposto, sia per quanto riguarda la posizione in classifica, più traballante, sia per i cambiamenti nel calcio dovuti al covid, ma i rossoblù si troveranno lo stesso a Torino per chiudere l’andata. Questa volta sponda bianconera. Ultima gara, dunque, poi si potrà fare un bilancio su questa prima parte di stagione, vissuta tra più bassi che alti. Ora però Sinisa ha recuperato tutti i giocatori e contro la Juve è pronto a giocarsela. La squadra di Pirlo ha dimostrato più volte di essere vulnerabile, e il Bologna con Mihajlovic negli anni passati è sempre stata un’ammazzagrandi. Se i rossoblù dovessero tornare a casa a mani vuote, girerebbero comunque a 20, perfettamente in linea con la media dei bottini raccolti negli ultimi 15 anni. L’unica volta che il tecnico serbo non ha raggiunto quota 20 punti al giro di boa è stato durante la sua prima esperienza in rossoblù nel 2009. Per il resto, gli altri allenatori ad essere scesi sotto questa soglia sono stati Ballardini e Pioli (nella stagione della retrocessione) e Colomba.

Fonte-Carlino