Bologna, a Pinzolo il primo ritiro di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic potrà finalmente andare in ritiro

Tra qualche giorno a Pinzolo, sede del ritiro del Bologna dal 14 al 24 luglio, salirà anche Sinisa Mihajlovic. Per la prima volta, il tecnico serbo potrà dirigere un ritiro con la squadra rossoblù.

Bruttissima fu l'estate 2019 dopo la cavalcata salvezza, a luglio infatti Sinisa comunicò di essere stato colpito dalla leucemia e dovette saltare la partenza per Castelrotto, mentre l'anno scorso, in una versione mini del ritiro e con un calendario compresso, Mihajlovic fu fermato dalla positività al Covid. Il programma è già stato stilato, si torna a ritmi classici estivi con lavoro atletico intenso e sedute tattiche per plasmare il Bologna che verrà, probabilmente sempre con il 4-2-3-1.