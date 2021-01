Bologna – A Firenze il secondo clean sheet stagionale

Dopo la gara interna contro il Crotone, il Bologna ieri con la Fiorentina ha ottenuto il secondo clean sheet stagionale. A poco più di un mese di distanza, i rossoblù non hanno preso gol per la seconda volta in stagione.

La partita contro i calabresi era servita per spezzare la striscia negativa di partite consecutive con almeno una rete subita, interrotta a a quota 41, anche se era sembrata più un lampo nel buio. Nelle partite successive in poi la squadra di Mihajlovic aveva continuato ad incassare gol, confermandosi la quarta peggior difesa della Serie A. Ieri a Firenze però, nella prima partita dell’anno, il Bologna non ha rischiato quasi nulla, nonostante la Fiorentina abbia avuto il controllo della partita nel finale. Contro il Crotone è servita una prodezza di Skorupski su Simy a salvare il risultato, mentre al Franchi Da Costa non ha fatto parate, con 0 tiri nello specchio da parte dei viola.