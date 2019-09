Bologna a caccia di record

Solo una volta il Bologna, da quando si assegnano i tre punti a vittoria, è partito con sette punti in tre partite.

Bisogna risalire a 17 anni fa quando i rossoblù di Guidolin vinsero 2-1 con la Roma, pareggiarono 2-2 a Bergamo e piegarono 1-0 il Piacenza. Con un successo al Rigamonti il Bologna di Mihajlovic potrebbe dunque eguagliare questo piccolo record, che dal 1994 ad oggi i rossoblù hanno raggiunto appunto solo in una circostanza. Ci è andato vicino Donadoni nel 2016/2017, partendo con le vittorie contro Crotone e Cagliari in casa, ma con in mezzo lo stop di Torino (5-1). Domani a Brescia si potrebbe fare un piccolo pezzo di storia.

Fonte: Carlino.