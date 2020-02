Bologna a caccia del record di 52 punti, ma la media è inferiore

Mai come questa volta il Bologna può superare la soglia psicologica dei 52 punti, record del Bologna targato Guidolin nel 2002. Fu la stagione della Champions League sfiorata e sfumata all’ultima partita.

In quell’annata i rossoblù chiusero a 52 punti in 34 partite – la Serie A era a 18 squadre – con una media a partita di 1.52 punti. Il Bologna attuale viaggia con una media punti inferiore (1.43) ma con la Serie A a 20 squadre c’è la possibilità in proiezione di chiudere a 54 punti. Si nota anche la differenza del calcio di allora con quello attuale. Il Bologna di Guidolin chiuse l’anno con 40 gol fatti e 40 subiti in 34 partite, quello di Mihajlovic dopo 23 gare ha praticamente raggiunto quel dato con 37 gol fatti e 36 subiti.