Bologna 9^ anche nella classifica dell’anno solare

E’ un grande Bologna quello targato 2019. Considerando la classifica dell’intero anno solare, infatti, i rossoblu occupano il 9^ posto in Serie A. La squadra di Mihajlovic ha chiuso al meglio ieri, totalizzando a Lecce la terza vittoria su 4 partite giocate a dicembre: vale a dire 9 punti su 12 disponibili. Nell’intero 2019, il Bologna ha giocato 36 partite e collezionato ben 53 punti: 15 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. 22 punti sono stati fatti nelle prime 17 gare di questa stagione.

Il Bologna del 2019 è in pratica tutto di Sinisa Mihajlovic, che è subentrato a Filippo Inzaghi lo scorso gennaio. Strepitoso come al solito l’anno solare della Juventus, davanti ad Atalanta, Inter e Roma. Più staccate invece Lazio, Napoli, Milan e Torino. Poi c’è proprio il Bologna, che nell’intero 2019 ha fatto meglio di più della metà delle squadre di Serie A. Altro numero che salta subito all’occhio è quello dei gol fatti dal Bologna in questo 2019, un vero e proprio marchio di fabbrica inconfondibile del tecnico serbo: ben 60 reti in 36 match, decisamente meglio di Torino e Milan e appena 2 in meno dell’Inter.