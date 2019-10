Bologna 110, le parole di quattro grandi ex rossoblu

La festa per i 110 anni del Bologna è stata l’occasione per incontrare qualche grande ex campione della storia rossoblù. Un tuffo nel passato con quattro giocatori rimasti nella mente e nel cuore dei tifosi del Bologna. Si parte con Dario Morello, autore tra gli altri della doppia cavalcata dalla C alla A:

“Sono felice e onorato di essere tra quelli che hanno fatto la storia del Bologna. Tornare al Dall’Ara per me è sempre una emozione.I ricordi? Ne ho tanti, ho fatto la doppia promozione dalla C alla A, siamo riusciti a riportare il club dove meritava di stare con due stagioni entusiasmanti in cui la società lavorò in maniera esemplare. Il Bologna di oggi? E’ un Bologna che lotta e che gioca, ha dalla sua parte un grande condottiero come Mihajlovic e penso che alla lunga verrà fuori. Sarà una bella stagione”