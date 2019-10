Bologna 110. Di Vaio: “Non vedo l’ora”, Seedorf: “Qui sono a casa”

E’ stata presentata questo pomeriggio nella splendida sede del Collegio di Spagna la sfida di domani sera tra leggende di Real Madrid e Bologna, all’interno della festa per i 110 anni rossoblù. Presenti Claudio Fenucci, Marco Di Vaio, Clarence Seedorf e Martin Velazquez. Si parte dall’amministratore delegato rossoblù:

“Il Collegio di Spagna è un luogo che ha costruito in tassello importante della nostra storia, qui è passato Bernabeu, uno dei fondatori del Bologna. Siamo onorati e felici di aver qui con noi gli amici del Real Madrid e quando abbiamo organizzato questa festa il primo pensiero è andato ai Galacticos. Non ci sono tanti precedenti, se non uno a nostro favore e speriamo di avere la meglio anche domani sera. Sarà una festa per tutti i bolognesi”.