Con l’ingresso in campo nel secondo tempo di ieri, Andrea Poli ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia del Bologna, di cui 94 in campionato e 6 in Coppa Italia.

Da quattro stagioni in rossoblù, ha tagliato con la partita di Torino questo importante traguardo. Durante la sua avventura bolognese ha inoltre collezionato 9 gol, 8 in Serie A e uno in Coppa Italia. Congratulazioni Capitano!