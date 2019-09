Bocciato Krejci: a Udine chance per Mbaye

Ieri sera il Bologna è uscito dal Marassi con uno 0-0: il Genoa è partito forte, ma poi gli emiliani sono venuti fuori nella ripresa ed hanno sfiorato la vittoria nel finale con il rigore sbagliato da Sansone. Diversi giocatori non hanno reso come al solito, ma il peggiore è probabilmente stato Ladislav Krejci. Il laterale serbo ha sostituito come terzino sinistro l’infortunato Dijks, che dovrà stare qualche giorno a riposo: l’olandese dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima settimana. Basso a sinistra nella linea a 4 però non è esattamente il ruolo di Krejci, apparso ieri troppo impreciso e troppo tenero: non aiuta in attacco, non dà garanzie in difesa.

Ecco quindi che domenica pomeriggio alla Dacia Arena contro l’Udinese, Mihajlovic potrebbe decidere di varare il turnover lasciando in panchina il numero 11. Al suo posto possibile chance dunque per Ibrahima Mbaye, che non ha ancora esordito in questa stagione. Il senegalese scalpita, e probabilmente verrà buttato nella mischia da Mihajlovic ad Udine al posto di uno tra Krejci e Tomiyasu – che non ha ancora riposato da quest’estate.