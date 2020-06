Blocco retrocessioni? Le indiscrezioni dal Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è in corso in queste ore a Roma. Il tema più caldo della giornata è ovviamente quello che riguarda l’eventuale blocco delle retrocessioni proposto nei giorni scorsi dalla Lega Serie A. Secondo però le indiscrezioni riportate da “Tuttomercatoweb”, la proposta sarebbe già stata bocciata: sarebbe infatti passata la linea federale voluta dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Come poi era prevedibile.

18 i voti a favore e solo 3 i contrari per quanto riguarda l’algoritmo, che dovrebbe quindi esser confermato in caso di nuovo stop del campionato a causa del Coronavirus. Oltre che per le retrocessioni, dunque, l’algoritmo verrà utilizzato anche per le promozioni e per i piazzamenti europei, non invece per lo scudetto.