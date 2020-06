Blocco retrocessioni: domani la FIGC boccerà la proposta

Si appresta ad essere una giornata di fuoco quella che domani attenderà la FIGC. Dopo l’assegnazione delle Licenze UEFA, con solo quattro squadre che non l’hanno conseguita (Brescia, Genoa, Lecce e Spal), si voterà per il blocco delle retrocessioni. La proposta arriva direttamente dalla Serie A, dove 16 squadre su 20 erano favorevoli a bloccare le retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato.

La posizione presa dalla Lega Serie A non è però piaciuta al presidente federale Gabriele Gravina. Una proposta che ha mandato su tutte le furie alcuni dei presidenti dei club di Serie B, con il durissimo sfogo di Oreste Vigorito (presidente Benevento) sul Corriere dello Sport. Ecco perché domani in Consiglio Federale, la proposta dovrebbe probabilmente venir bocciata.