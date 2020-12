Bimbo Tu consegna i peluches di “Bologna tifa per i bambini”

Lunedì i pupazzetti sono stati consegnati assieme all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ai bambini in attesa di tampone nel pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore. Ieri è stata la volta dell’Ospedale sant’Orsola, alla presenza della direttrice Chiara Gibertoni.

Il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che lunedì mattina è iniziata la consegna dei primi peluche donati nell’ambito dell’iniziativa “Bologna tifa per i bambini” organizzata da Bimbo Tu e Bologna Fc 1909 , in collaborazione con Bcc Felsinea, Unisalute, e con il patrocinio di Ausl, Città Metropolitana, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna.

La raccolta fondi prosegue e si potrà infatti continuare a donare sul sito di “Bologna tifi per i bambini” fino all’Epifania. In questo modo si può regalare un orsetto a tanti piccoli eroi che devono sottoporsi al tampone naso faringeo. Con il ricavato delle donazioni Bimbo Tu finanzierà l’acquisto di lettini pediatrici per l’ospedale Maggiore.