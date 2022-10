Bilancio Bologna: perdite a 46 milioni di Euro. La nota della società

L’Assemblea degli Azionisti di Bologna F.C. 1909 SpA, riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio chiuso al 30 giugno 2022. La decisione societaria di proseguire negli investimenti sportivi nella stagione 2021-22 e la mancata realizzazione di significative plusvalenze nell’esercizio ha determinato una perdita di 46,7 milioni di euro, già coperta dall’azionista con i versamenti in conto capitale per 40 milioni di euro. Nello specifico anche nell’esercizio 2021-22 l’epidemia Covid-19 ha in parte penalizzato i ricavi, in particolare a causa della parziale chiusura degli stadi che ha limitato gli incassi da biglietteria e non ha consentito l’apertura della campagna abbonamenti. Ulteriormente condizionato è stato anche il mercato trasferimenti dei calciatori, con una riduzione significativa dei valori delle operazioni nelle cinque leghe europee principali.