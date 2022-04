Bigon: “Vincere era una medicina che serviva a tutti”

Le parole di Riccardo Bigon

“Dal punto di vista delle prestazioni è già da un po’ che stavamo crescendo. La vittoria è la giusta medicina che ci serviva in questo momento. Faccio un plauso a tutti i ragazzi che in un momento così complicato hanno risposto con grande senso di responsabilità, hanno fatto tutti un passo avanti per colmare l’assenza del mister. Ringrazio tutto lo staff e i medici per il grande lavoro che stanno svolgendo”