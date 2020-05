Bigon: “Sogno le coppe col Bfc. Mihajlovic? Quando mi dissero della leucemia…”

Una lunga chiacchierata con Giorgio Burreddu sul Foglio del 30 maggio per il diesse del Bologna Riccardo Bigon. Dalla malattia di Sinisa, alle coppe europee al lavoro di direttore sportivo, ecco Bigon a tutto tondo.

“Quando giunse la notizia della malattia di Sinisa ero a Montreal – ha affermato il dirigente – Dovevo cenare con il presidente e mi chiamò Di Vaio, mi disse ‘siediti’. Fu per me un colpo devastante e mi andò in tilt il cervello per 15 secondi. Mi dissi ‘adesso cosa facciamo?’, poi pensai, no ‘cosa farà lui? La sua famiglia?’. Sono esperienze che ti segnano”.