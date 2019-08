Bigon: “Serve continuare con la nostra mentalità”

Mihajlovic in panca al Bentegodi con la mascherina, una notizia bella e sorprendente, forse in primo luogo per i tesserati del Bologna stesso. Poli è quasi incredulo a Dazn: “Ce lo aveva promesso ed è qui, è una cosa inaspettata e straordinaria”, ha affermato.

Tra i protagonisti del prepartita di Dazn anche il diesse Bigon: “La presenza di Sinisa è importante, l’anno scorso con lui in panca eravamo settimi. La cosa fondamentale è andare avanti con la mentalità portata da Sinisa l’anno scorso, ovvero giocare a calcio e cercare di vincere contro chiunque”.

