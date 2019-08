Ospite nel salotto della trasmissione “Calciomercato” in diretta su Sky Sport, Riccardo Bigon ha parlato della situazione inerente a Erik Pulgar:

”Non so se rimarrà a Bologna, purtroppo non dipende da noi. Si tratta dell’unico giocatore con la clausola rescissoria che abbiamo in squadra. Se dovessi dargli un consiglio? Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte dai top club, gli suggerirei di rimanere a Bologna”