Bigon: “Mihajlovic tornerà presto. Grazie ai tifosi del Brescia”

Anche a Brescia è stato esposto uno striscione di vicinanza a Sinisa Mihajlovic nella lotta alla leucemia. Di questo ha voluto parlare il direttore sportivo Riccardo Bigon a fine partita ai microfoni di Sky:

“Ringrazio i tifosi del Brescia per lo striscione esposto in sostegno a Sinisa Mihajlovic – ha ammesso – Vediamo ogni domenica dimostrazioni di affetto per lui e questo ci accomuna tutti quanti. Sinisa era molto contento”.

Ancora Bigon: “Mihajlovic arrabbiato all’intervallo? Sì, lui comunica con i ragazzi dello staff e con il tempo ci stiamo amalgamando, sappiamo che è una cosa passeggera perché appena tornerà Mihajlovic non avremo bisogno di questa dinamica comunicativa. Lui e il suo staff ci danno ampie garanzie sia come allenamenti che come preparazione delle partite. Sappiamo di poter tenere duro fino a che lui non tornerà”.