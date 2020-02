Bigon: “La salute pubblica viene prima dello sport”

Ancora un turno dimezzato in Serie A per via del Coronavirus, le partite a porte chiuse sono state rinviate al 13 maggio mentre Lazio e Bologna giocheranno regolarmente. Il pensiero di Riccardo Bigon:

“In queste situazioni tutto quello che riguarda la parte sportiva passa in secondo piano – ha affermato – La gestione della salute pubblica è più importante e tutti quanti dovremmo appellarci al senso civico facendo qualche sacrificio. Dobbiamo superare questo periodo di crisi. Qualsiasi misura atta a limitare questa difficoltà è benvenuta poi è chiaro che ognuno di noi ha delle preferenze personali”.