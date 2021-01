Intercettato dai microfoni di Sky, il DS rossoblù ha parlato di calciomercato:

“Mi chiedete di Inglese, Torregrossa e Zaza. Ricordiamoci che stiamo vivendo un periodo dove le big europee come il Bayer Monaco, Liverpool e City spiegano che non faranno operazioni di mercato. In Italia parliamo di mercato 24 ore su 24. Ribadisco: se ci saranno delle occasioni proveremo a portarle a casa, altrimenti andremo avanti con le nostre forze”